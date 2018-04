Send til din ven. X Artiklen: Kommune tildeler flere førtidspensioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune tildeler flere førtidspensioner

Vordingborg - 23. april 2018

De seneste seks måneder er der i Vordingborg Kommune tildelt førtidspension til 53 personer.

Det er ni mere end forventet set i forhold til landsgennemsnittet, som kommunen har placeret sig under siden reformen af førtidspensionssystemet i 2013, hvor kravene blev strammet gevaldigt, skriver Sjællandske. Formand for udvalget for arbejde og uddannelse Anders Andersen (S) forklarer:

- Da det drejer sig om meget små tal - i dette tilfælde ni personer - skal der ikke de store udsving til, før kurven bevæger sig voldsomt, siger han og afviser i åndedrag, at de flere tildelinger skulle have noget at gøre med en højere kassebeholdning hos kommunen.

- Penge har ikke noget at sige. Loven har ikke ændret sig, og det har vores praksis heller ikke. Men vi skønner, at flere at kommunens borgere i den sidste tid har afsluttet ressourceforløb med det udfald, at man har anbefalet en pension, siger han.

Derfor finder Anders Andersen heller ikke udviklingen bekymrende - endsige opløftende.

- De mennesker, som har ret til førtidspension, skal have deres pension. Det lyder måske lidt vagt, men det mener jeg faktisk, siger han og uddyber:

- En stigning i antallet af pensionister er ikke hverken god eller skidt. Det, der ligger mig på sinde, er, at borgerne udnytter de kompetencer, som de har. Til glæde for dem selv, for vores virksomheder og i sidste ende kommunen, siger han.

- Vi skal have de folk i spil, som kan. Tallene gør for mig at se ikke det store i den sammenhæng.

