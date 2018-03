Send til din ven. X Artiklen: Kommune spændte ben for bryllupseventyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune spændte ben for bryllupseventyr

Vordingborg - 10. marts 2018 kl. 05:48 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Engang var de mange, men pludselig begyndte de udenlandske brudepar at forsvinde fra Møn. Det bemærkede blandt andre Karina Foss, daværende forpagter af Hotel Møen.

Nogenlunde samtidig kastede bryllupsarrangør Jakob Helles, indehaver af Præstø Rådhus, brudebuketten i ringen.

Nu viser det sig, at Vordingborg Kommune direkte saboterede bryllupsturismen i Præstø og Stege. I et brev fra juni 2017 sendt til et eller flere tyske bryllupsbureauer præciserer kommunen, at alle vielser fremover skal foregå på det uromantiske rådhus i Vordingborg. Begrundelse: At kommunen skulle spare penge.

- Det er grotesk, lyder kritikken fra Jakob Helles.

- Jeg har ikke set det brev før nu. Men i 2017 var jeg i aktiv dialog med kommunen. Så det havde da været på sin plads, om man havde orienteret mig og andre arrangører af bryllupsturisme, tilføjer han.

Daværende borgmester Michael Seiding Larsen (V) var ikke orienteret om, at brevet blev sendt ud. Han kalder sagen »ærgerlig«.

- Min holdning var og er, at der skal være lige muligheder for alle tre købstæder. Derfor bad jeg kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune og administrationen om at reagere, da jeg blev bekendt med brevet, siger han.

Forklaringen lød, at det fortsat var muligt at blive viet i Præstø og Stege. De udenlandske par skulle blot bede om det. Det fremgår ikke af brevet. Derfor fik administrationen besked på at sende et nyt brev ud, hvor det blev præciseret.

Det er ifølge borgmester Mikael Smed (S) sket.

Den nye kommunalbestyrelse har efterfølgende godkendt flere giftefogeder, så kommunen geografisk er dækket bedre ind. Dermed skulle det ikke være et praktisk problem at blive viet i Præstø eller Stege.

- Bryllupsturismen har været nede i en bølgedal på grund af brevet, men det skulle gerne rette sig nu, mener Mikael Smed.

Læs mere i Sjællandske Vordingborg lørdag, som også kan købes som e-avis her på sn.dk.