Kommune skal på jagt efter ny direktør

Jan Michelsen kom til Vordingborg Kommune for syv år siden som udviklingsdirektør med ansvar for det tekniske område og planområdet. I de senere år er der kommet flere og flere opgaver til. Ikke mindst efter man valgte at slanke kommunens ledelse og gå ned fra fire til tre direktører. Her fik han også kultur og fritid samt psykiatri og handicap under sit ressortområde.

- Der har hele tiden været noget nyt og spændende at arbejde med. Jeg trives, når der er udfordringer, og her har de ligget lige fra den ene til den anden ende af det kommunale spektrum, forklarer den afgående direktør, der længe har haft ambitioner om at stige i graderne.

- Der er sket rigtig meget i de 7 år, jeg har været her. Jeg er stolt over at have været med til at få så mange projekter ud over rampen. Det har været et privilegium at have været med til den udvikling.