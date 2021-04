Kommune scorer 1 million kroner efter 1. kvartal

Vordingborg Kommune kan med tilfredshed se tilbage på første årets første kvartal på de finansielle markeder. Her blev det til et plus på knap en million kroner, hvilket svarer til et afkast på 0,66 procent. Det viser en rapport fra Jyske Capital, der tager sig af kommunens investeringer på finansmarkederne. Resultatet er midlertidig oprejsning efter et samlet underskud på en halv million kroner i 2020. Kommunen begyndte at spekulere i aktier og obligationer i 2019. Indgangsåret gav et samlet overskud på 6,3 millioner kroner, som efterfølgende blev lagt i kommunekassen. Kommunen investerer hovedsageligt i danske obligationer.