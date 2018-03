En enkel bygning, som senest har huset billedskolen kunstart 44 og en skaterhal er det eneste, der står tilbage på grunden. Kommunen håber på nyt boligområde. Foto: Lars Christensen

Kommune ønsker boliger på Birdhouse-grund

Vordingborg - 21. marts 2018 kl. 11:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år blev Vordingborgs tidligere brandstation og senere ungdomshus på Valdemarsgade i Vordingborg jævnet med jorden.

Nu har Vordingborg Kommune sendt hele den 4299 kvadratmeter store grund i offentligt udbud, skriver Sjællandske.

Området ligger i tilknytning til det store dagligvarebutiksområde med kort afstand til Rema 1000 og Aldi. Der er dog ikke lagt op til, at butiksområdet skal gøres endnu større. I stedet ser kommunen gerne, at der kommer boliger på den ledige grund.

»Der udarbejdes lokalplan for matriklerne, hvor anvendelsen anbefales at være boligformål med en bebyggelsesprocent på 100«, står det beskrevet i salgsoplægget hos Nybolig Erhverv, der står for det offentlige udbud for kommunen.

Her beskrives det også, at det er en »God central beliggenhed med kort afstand til detail- og dagligvarehandel, skoler, børneinstitutioner, idrætsaktiviteter samt byens nye DGI-hus med mange aktiviteter. Der er gode busforbindelser i området«.

Tilbudsgivere forventes også at aflevere visioner og en plan for, hvordan et eventuelt projekt for grunden ses integreret med byfornyelsesprojektet De Røde Løbere.

- Vi skal have styrket handlen i Algade, så vi ser ikke nogen grund til at udvide butiksområdet på Valdemarsgade, fortæller Jan Michelsen, udviklingsdirektør for Vordingborg Kommune.

Det er yderst svært at finde ubebyggede grunde til boliger i midtbyen, så man håber, at der vil være stor interesse for at bygge boliger så tæt på centrum.

Jan Michelsen tilføjer dog, at man vil se på det, hvis der kommer andre idéer på bordet i forbindelse med udbuddet.

Hos Nybolig Erhverv kan Henning Skou konstatere, at der er pæn interesse for grunden.

- Vi kan se, flere har hentet materialet om grunden, men vi ved ikke noget om, hvad de har af planer. Det er vores erfaring ved offentlige udbud, at buddene først kommer helt op til deadline, forklarer han.

Interesserede kan byde på grundene Valdemarsgade 96 og 100 frem til 3. april klokken 12.00.

