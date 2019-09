Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed, der her indvier Madoasen ved DGI HUset, glæder sig over fremgangen på DI's liste. Foto: Thomas Olsen

Kommune lidt bedre venner med erhvervslivet

Vordingborg - 09. september 2019

Forholdene for de lokale virksomheder i Vordingborg Kommune er blevet bedre. Det viser den seneste undersøgelse fra Dansk Industri, som hvert år tager temperaturen på de danske kommuners erhvervsklima. Vordingborg rykker i år 15 pladser frem i undersøgelsen fra en 86. plads i 2018 til en 71 plads i 2019.

I sin undersøgelse af erhvervsforholdene i de danske kommuner ser DI blandt andet på skatte- og afgiftsniveauet i kommunerne, virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, kommunernes brug af private leverandører, information og dialog med kommunen og samarbejdet mellem skoler og virksomheder.

Vordingborg Kommune har det seneste år forbedret sig på flere af disse parametre. Blandt andet fremhæver undersøgelsen, at Vordingborg Kommune har forbedret netop samarbejdet mellem skoler og virksomheder, at der er stor tilfredshed med kommunens brug af private leverandører, hvor Vordingborg indtager en 23. plads, og at der er tilfredshed med informationen og dialogen med kommunen, hvor Vordingborg i år ligger som nummer 53 mod en 85. plads sidste år.

Borgmester Mikael Smed er tilfreds med fremgangen i DI's undersøgelse:

- Vores muligheder for at tiltrække nye borgere her til kommunen og kommunens økonomi afhænger af, at vi kan tilbyde virksomhederne gode forhold, så det er selvfølgeligt rigtig glædeligt, at vi får så positive tilbagemeldinger fra de lokale virksomheder. Det bekræfter, at vi er inde i en rigtig positiv erhvervsudvikling. Det kan vi også se på den store interesse for vores erhvervsgrunde på Business Park Vordingborg, hvor Shell så sent som i fredags slog dørene op og en McDonald´s er undervejs, siger han.

Mikael Smed peger også på den store interesse, der er for at etablere sig på Vordingborg Havn i forbindelse med havneudvidelsen. Han fremhæver også, at de store anlægsprojekter på den nye Storstrømsbro og udvidelsen af Ringsted-Fehmern banen vil give endnu flere nye muligheder for de lokale virksomheder.

60 virksomheder i Vordingborg Kommune har svaret på DI undersøgelsen.

- Og med langt over 1000 virksomheder i kommunen kan en undersøgelse med 60 besvarelser ikke stå alene, og det tænker jeg også gør sig gældende i andre kommuner. Derfor er en tæt kontakt og dialog med erhvervslivet fortsat en forudsætning for at udvikle Vordingborg kommune, siger Mikael Smed.

Formand for Vordingborg Erhverv Peter Rasmussen glæder sig også over Vordingborg kommunes placering i år.

- Det er godt at se, at det går den rigtige vej. Det afspejler kommunens konstruktive samarbejde med erhvervslivet både gennem Vordingborg Erhverv og gennem embedsmænd og politikere, som bør fortsætte uformindsket i de kommende år for at rykke Vordingborg yderligere op på listen. siger han.

Det er tiende gang DI offentliggør deres undersøgelse af erhvervsforholdene i de danske kommuner. Vordingborg Kommune er - med lidt op og nedture - de seneste seks år rykket 25 pladser frem på listen fra en plads som nr. 96 i 2014 til nr. 71 i 2019.