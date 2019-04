Vordingborg Kommune kræver øjeblikkelig handling, efter at medarbejdere ved renovationsselskabet Urbaser har blandet restaffald og madaffald. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kommune kræver øjeblikke handling efter skraldefusk

Vordingborg - 05. april 2019 kl. 12:48

Vordingborg Kommune kræver øjeblikkelig handling, efter at det har vist sig, at enkelte medarbejdere hos renovationsselskabet Urbaser har blandet restaffald og madaffald sammen.

- Vi har af TV Øst fået forevist nogle optagelser, som viser, at madaffaldet ved mere end 20 tømninger er blevet hældt sammen med restaffaldet. Det betyder, at madaffaldet er endt i forbrændingsanlægget i stedet for til bioforgasning, som er hele hensigten med sorteringen. Det kan vi under ingen omstændigheder tolerere, og vi har derfor allerede i dag, 5. april, haft et telefonmøde med renovatøren og krævet øjeblikkelig og kontant handling, lyder det fra en vred Rolf Hoelgaard, land og miljøchef i Vordingborg Kommune.

- Når man indfører en ny affaldsordning, hvor borgerne skal sortere affaldet, er det afgørende, at borgerne kan have tillid til, at det nytter at gøre den ekstra indsats for miljøet, fortsætter han.

Ifølge Rolf Hoelgaard har man gennem længere tid har set kraftigt stigende mængder madaffald. Det tyder på, at der ikke sker sammenblanding i større omfang.

- Det er en meget præcis og entydig opgave, vi har bestilt hos Urbaser - at få tømt en beholder til restaffald og madaffald i en bil, der er inddelt i et kammer til madaffald og et kammer til restaffald, og jeg kan ikke umiddelbart se nogen undskyldning for, at de pågældende medarbejdere ikke har sorteret affaldet korrekt i bilen. De er forpligtet til at lægge en seddel til husstande, hvis affaldet ikke er sorteret korrekt i beholderen, men det er heller ikke sket. Så intet tyder på, at det er fejlsortering hos borgerne, som er årsag til sammenblandingen, siger Rolf Hoelgaard.

Kontrakten med Urbaser indeholder en klausul om, at Vordingborg Kommune kan kræve medarbejdere fjernet fra arbejdet, hvis det viser sig, at de ikke overholder kontrakten.

- Om det er en klausul vi vil kræve bringes i anvendelse i dette tilfælde afgør vi, når vi har fået en redegørelse fra Urbaser. En redegørelse vi skal have senest tirsdag 9. april, siger Rolf Hoelgaard.