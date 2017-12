Se billedserie Udvendigt skal man tæt på for at se, der er noget galt med bygningen på Jomfrustræde. Går man tættere på, er det imidlertid ikke til at tage fejl af. Foto: Nina Lise

Kommune klar med påbud: Nu skal faldefærdig rønne fjernes

Vordingborg - 21. december 2017

Den har længe været kilde til diskussion blandt byens borgere, og nu er kommunen klar til at skride ind. Et påbud skal nu føre til, at ejendommen på Jomfrustræde 2A/Adelgade 115 rives ned, skriver Sjællandske.

- Der er blevet skrevet en del frem og tilbage mellem kommunen og ejerne, men vi er ikke kommet nærmere en løsning. Nu har forvaltningen påpeget, at bygningen udgør en fare for forbipasserende. Derfor har vi bedt ejerne om at rive den ned.

Thomas Christfort (K), formand for Teknik og Miljø, er klar i mælet. På seneste møde besluttede et enigt udvalg, at bygningen på adressen Jomfrustræde 2A/Adelgade 115 i Præstø skal fjernes. Man er nu i gang med at udarbejde et påbud.

- Man har ret til at misligholde sit hus. Det kan kommunen ikke gøre noget ved. Men man har ikke retten til, at ens hus kan udgøre en fare for andre medborgere. Derfor skrider vi ind nu, siger udvalgsformanden og tilføjer:

- Huset ser jo farligt ud efterhånden, og det har været en langvarig affære, så jeg forstå godt, hvis folk har været trætte af sagen.

Han påpeger, at beslutningen i sidste ende kan risikere at koste kommunen penge.

- Vi kan give et påbud, men får det ikke ejer til at reagere, kan vi blive nødt til at fjerne bygningen selv. Er der ikke nogle penge at hente hos ejer, kommer skatteborgerne i sidste ende til at hæfte for nedrivningen, siger Thomas Christfort, der endnu ikke kan sige, hvornår en eventuel nedrivning, ville kunne ske.