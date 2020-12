Meget tyder på at Præstø kommune handlede ulovligt, da den i 2005 brugte slagger til stierne ved naturområdet bag Abildhøjgården - allerede i år 2000 blev reglerne nemlig skærpet. Foto: Michael Thønnings

Send til din ven. X Artiklen: Kommune kan have brudt loven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune kan have brudt loven

Vordingborg - 10. december 2020 kl. 07:57 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Meget tyder på at Præstø kommune handlede ulovligt, da den i 2005 brugte slagger til stierne ved naturområdet bag Abildhøjgården - allerede i år 2000 blev reglerne nemlig skærpet. Miljøchef kalder sagen "usædvanlig" og påpeger at det forventeligt er det eneste kommunale areal, hvor det er sket. Kommunerne kan ofte dispensere for miljøkrav, men meget tyder på, at det var på kant med reglerne, da den gamle Præstø kommune i 2005 udlagde slagger i stedet for grus, som fundament for stierne i det naturområde bag Abildhøjgården, hvor man nu vil bygge en børnehave.

Læs også: Vi har fået tonsvis af københavnsk slagger

Således brugte man løs af slagger i tresserne og halvfjerdserne, hvor det blandt blev anvendt til fundamenter i huse og som opfyld ved byggerier, men allerede i år 2000 kom en ny bekendtgørelse, der slog fast, at man ikke bare kunne bruge det hvor som helst - i hvert fald ikke uden en særlig tilladelse.

Lovbekendtgørelsen gjaldt blandt andet i forhold til "stier", som er der, hvor man har brugt det i Præstø. Her fremgår det, at der skal lægges en "fast belægning" ovenpå slaggen. Det kan eksempelvis være beton eller asfalt, men på daværende tidspunkt kunne jord også bruges, hvis der var tale om "minimum én meter kategori 1 jord", der sikrer mod kontakt med slagger.

Kategori 1 jord er "ikke-forurenet jord", og selvom man har lagt jord ovenpå slaggen i Præstø, er der næppe tale om bare tilnærmelsesvis en meter. Hvis slaggen derimod havde været brugt til at lave en "plads", kunne man være sluppet af sted med at lave en "tæt belægning" - det vil sige én, hvor maksimalt ti procent af regnvandet vil nå igennem, men selv her, skulle den være lavet inden 2004 for at være lovlig - og ifølge et notat til politikerne om forureningen, er slaggen først lagt ud i 2005. Dermed tyder det på, at man har handlet i strid med reglerne, da man lavede stierne.

En helt usædvanlig sag Hvorfor man lavede stierne på den måde og brugte slagger fremfor grus - endda i et område med flere børneinstitutioner - skal man tilbage til den gamle Præstø kommune for at finde ud af.

Ingen af miljømedarbejderne fra dengang sidder der dog i dag, og meget tyder på, at udlægningen af slagger her, har været en enlig svale.

- Der er ikke stor sandsynlighed for at man finder det anvendt på den måde på andre kommunale arealer. Det ser man ikke, fortæller Rolf Hoelgaard, der er chef for miljøafdelingen i Vordingborg kommune.

Han har på vegne af avisen undersøgt anvendelsen og tilladelser til at bruge slagger hos sin medarbejdere i miljøafdelingen - hvoraf nogen har siddet med disse sager tilbage fra 2007, ligesom de før det også har siddet med dem i amtsregi. Men der er i følge dem, ikke umiddelbart andre tilfælde på kommunale arealer.

- Det eneste sted på kommunale arealer, hvor man har anvendt slagger, det i Barmosen under gocart-banen, hvor der er lagt en belægning af asfalt ovenpå, siger Rolf Hoelgaard, der påpeger, at det netop her er en fast belægning, som gør, at man ikke kommer i kontakt med slaggerne. Dermed er det lovligt at bruge.

Han kalder sagen fra Præstø for både usædvanlig og en undtagelse.

- Jeg tror ikke vi kommer til at se sager, hvor man skal bygge og skal til at fjerne slagger fra kommunale arealer andre steder, siger han.

Han påpeger dog, at der på gårde og private veje kan være ansøgt om og brugt slagger som opfyldning, men ikke umiddelbart ellers i kommunen.