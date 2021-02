Brian Johansen fra Rødovre bytter om kort tid Lolland Kommune ud med Vordingborg Kommune. Foto: Pressefoto

Kommune henter ny stabschef

Vordingborg - 26. februar 2021 kl. 18:32

56-årige Brian Johansen tiltræder 1. april som ny stabschef for Vordingborg Kommune.

Han kommer fra 1. april til at stå i spidsen for en ny afdeling, som samler funktionerne økonomi, HR, personale, digitalisering og IT.

Brian Johansen kommer fra en stilling som økonomichef i Lolland Kommune. Han har derudover bestridt chefstillinger i Hillerød og Vallensbæk kommuner.

Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune ser frem til at byde Brian Johansen velkommen på rådhuset i Vordingborg.

- Vi havde et godt og bredt ansøgerfelt og endte med at vælge Brian, da vi er overbeviste om, at han med sin solide ledelseserfaring og brede fundering, ikke kun indenfor økonomiområdet men også HR, IT og koncernindkøb, er den helt rigtige person til at stå i spidsen for vores nye afdeling, siger Lau Svendsen-Tune.

Brian Johansen har suppleret sine mange års ledererfaring med en MBA og er ved at afslutte en masteruddannelse i IT-ledelse.

- Det giver ham de helt rigtige forudsætninger for at få de forskellige funktioner, han nu skal stå i spidsen for, til at spille sammen. Jeg ser også meget frem til, at han bliver en del af vores samlede chefgruppe her i Vordingborg Kommune, lyder det endvidere fra Lau Svendsen-Tune.

Brian Johansen glæde sig til at tage fat på opgaverne.

- Der er mange muligheder i Vordingborg, og den nye stab er en styrkelse af det tværfaglige samarbejde, siger han.

Brian Johansen er uddannet Cand. Polit. fra Københavns Universitet i 1991. Han har to voksne børn og bor til daglig i Rødovre.