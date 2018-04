Yngre læger vil hellere være sammen i lægehuse end køre en gammeldags énmandspraksis. Foto: SJ-Medier Foto: Jesper Ravn/Free/Colourbox

Kommune har søgt om syv millioner til lægehus

Vordingborg - 25. april 2018 kl. 06:10 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den alvorlige situation med lægemangel som følge af læger, der går på pension, der blev beskrevet i gårsdagens udgave af Sjællandske, udløser et ekstra initiativ fra Vordingborg Kommune, skriver Sjællandske.

Det er Region Sjællands ansvar at skaffe læger til alle borgere, men de yngre læger vil hellere bo i de store byer, og de vil slet ikke overtage en énmandspraksis.

Nu vil kommunen så hjælpe til ved at bygge et sundhedscenter med læger og sygeplejersker, som læger kan leje sig ind i.

- Vi har søgt puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i Sundheds- og Ældreministeriet om syv millioner kroner til at bygge et sundhedscenter i Vordingborg, som er det sted, der er mest presset, oplyser sundhedschef i Vordingborg Kommune Dorrit Guttman.

Den samlede pulje i ministeriet er på 200 millioner kroner for i år. Den kommer fra finansloven for 2017, hvor der er afsat 800 millioner kroner over fire år.

I forvejen har Vordingborg Kommune et center med to læger i det gamle sygehus på Langelinie i Stege.

- Den blev etableret på den samme måde med tilskud fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, oplyser Dorrit Guttman.

- Ansøgningen var noget af det første, det nye udvalg skulle tage stilling til. Vi søgte ministeriet, og vi regner med at få svar i slutningen af april, så det må være lige op over, fortsætter formanden for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, Mette Høgh Christiansen (S).

Hun siger, at nye læger skal kunne leje sig ind, for skal man først til at købe eller bygge et hus, er det en større beslutning at etablere sig.

De nye læger skal dog selv investere i de apparater, de bruger.

- Ellers risikerer vi, at det bliver konkurrenceforvridende, og det skal det jo heller ikke være, siger formanden.

Hvis lægecenteret bliver til noget, er det endnu uvist, hvor mange læger der bliver plads til.

- Men en mulighed er, at det kommer til at ligge på Sankelmarksvej, mener Mette Høgh Christiansen.

