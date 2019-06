Vordingborg Kommune ønsker ikke, at de to tidligere plejebørn, Martin Larsen og Jacob Svendsen, skal trækkes gennem endnu en opslidende retssag. Derfor anker kommunen ikke dommen. Foto: Claus Vilhelmsen

Kommune anker ikke dom i Mern-sag

Vordingborg - 04. juni 2019 kl. 09:05 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg Kommunes udvalg for børn, Unge og Familie har på et møde mandag besluttet ikke at anke den dom, som Vordingborg Kommune fik i Mernsagen i Østre Landsret 24. maj. Udvalget ønsker ikke, at de to tidligere plejebørn skal igennem endnu en - måske flerårig - retssag.

Her blev kommunen dømt til at betale to tidligere plejebørn, der boede i en plejefamilie i Mern hver 300.000 i erstatning for ikke at have levet op til sine tilsynsforpligtelser i en periode, der strækker sig helt fra før årtusindeskiftet - og dermed den gamle Langebæk Kommune - og frem til 2009.

Plejefamilien blev i 2012 idømt flere års fængsel for at have udøvet vold og mishandling af flere af de børn der var i pleje hos dem.

- Dommen var ret klar, og det har udvalget taget til efterretning. Udvalget ønsker heller ikke, at de to tidligere plejebørn skal hives igennem endnu en retssag, som måske kan strække sig over flere år. De har lidt nok i deres tid hos plejefamilien, og derfor har udvalget besluttet ikke at anke sagen til Højesteret, siger formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie Nikolaj W. Reichel (S).

At sagen endte for retten skyldes, at en kommune ikke kan udbetale erstatning uden at der er et retsligt grundlag for det.

- Og det fik vi med dommen i Østre Landsret, så derfor udbetaler Vordingborg Kommune nu den erstatning, vi er idømt til de to tidligere plejebørn, siger Nikolaj W. Reichel.

