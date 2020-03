Kommunale topchefer frygter virus i egne rækker

Ud af de cirka 100 ansatte var fredag kun borgmester Mikael Smed (S), kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune og et par it-medarbejdere, som befandt sig på rådshuset. Resten arbejder hjemmefra. Foreløbig i 14 dage for at undgå coronavirus.

Listen over kommunale aktiviteter og tilbud, der er lukket ned, er lang som en smørrebrødsseddel. Alligevel mener Lau Svendsen-Tune, at betegnelsen »lukket ned« er forkert.

Hjemmeplejen kører eksempelvis stadig ud til borgerne for at give medicin, ordne sår og for at løse andre opgaver. Der bliver også gjort rent, hvilket eksempelvis ikke er tilfældet i Faxe Kommune.