Det nye spring- og bevægelsescenter ved DGI HUset rykker nærmere. Her ses »Springtosserne«, som har taget initiativ til springcentret. Fra venstre ses Annelise Karlshøj, Henrik Børsting, Jacob Brandt, Henrik Barnewitz og Sandra Jensen. Kastrup Gymnastikforening er ikke repræsenteret på billedet. Foto: Nina Lise

Kommunale støttekroner på vej til nyt springcenter

Vordingborg - 15. februar 2021 kl. 06:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

I Vordingborg er man ved at tage tilløb til det kommende spring- og bevægelsescenter til 25 millioner kroner, som skal ligge ved DGI Huset.

Men for at det overhovedet økonomisk kan løbe rundt, går Vordingborg Kommune ind og støtter byggeriet og den efterfølgende drift.

Det er meningen, at det er fonden bag DGI Huset, som skal betale for springcentret og den efterfølgende drift.

Efter planen skal første spadestik tages sidst på året. Til at komme i gang får fonden fem millioner kroner fra kommunen, som blandt andet skal gå til diverse forundersøgelser.

Ud over et topmoderne springfaciliteter til seks lokale gymnastikforeninger skal det nye center bruges til at øge den generelle folkesundhed. Børnehavebørn og skoleelever får tilbudt motorisk træning, ældre kan genoptræne, og der er lagt op til, at springcentret skal være åbent for alle borgere i weekender og ferier.

Derfor garanterer kommunen at købe tid i springcentret for 1, 8 millioner kroner i 30 år.

Endelig får fonden et ekstraordinært opstartstilskud på halv million kroner i årene 2022-2026.

Alt sammen vedtaget af kommunalbestyrelsen ved sidste efterårs budgetforlig for 2021-2024.

DGI Huset skal have Poten Ovennævnte aftaler skal danne grundlag for, at fonden får mulighed for at indhente gunstig finansiering til det samlede byggeprojekt, der som nævnt koster 25 million kroner.

Når byggeriet går i gang, foreslår DGI Husets rådgivere, at ejerskabet og driften af det kommende springcenter adskilles for at spare momsen ved byggeriet.

Det sker i praksis ved at stifte et datterselskab til DGI Huset, som får ejerskabet og som kommer til at leje springcentret ud til fonden, som så står for den daglig drift.

For at styrke fonden, som ikke har nogen stærk egenkapital, vil kommunen overdrage »Poten«, en tidligere fabrikshal, som i dag fungerer som den midterste idrætshal i DGI Huset, til fonden.

Fra kommunens side mener man ikke, at der er tale om ulovlig anlægsstøtte til sportsanlæg, idet Poten ikke er meget værd, og at de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som følger med, er større end bygningens værdi.

Den skitserede støtte og juridiske konstruktion bag det kommende spring- og bevægelsescenter forventes godkendt på kommende kommunalbestyrelsesmøde.