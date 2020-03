Borgmester Mikael Smed (S), 1. viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen (SF) og 2. viceborgmester Michael Seiding Larsen (V) ærgrer sig over kommunens økonomiske rod. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunal regnefejl koster fyringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunal regnefejl koster fyringer

Vordingborg - 23. marts 2020 kl. 05:42 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg Kommunes årsregnskab ligger klar, når politikerne trods Covid-19 mødes i denne uge til kommunalbestyrelsesmøde.

Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 95,2 millioner kroner. Beløbet rækker dog ikke til at finansiere anlægsudgifterne, hvorfor kommunen må notere et underskud på 18,4 millioner kroner.

Når låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydningerne regnes med, ender kommunen med et minus på to millioner kroner i kassebeholdningen.

På borger- og arbejdsmarkedsområdet var der i 2019 et underskud på 44,8 millioner kroner som følge af en regnefejl, der endte med at koste borgerchef Claus Oppermann jobbet.

Regnefejlen har fået kommunen sammen med et revisionsfirma til at kigge på budgettet for 2020 igen. Det viser et behov på 41,3 millioner mere end det oprindelige budget.

Underskuddet skal dækkes med reservepuljer og med penge, der ikke er brugt på 2019-budgettet. Derudover skal politikerne finde besparelser internt i forvaltningen for 1,8 millioner. Det betyder blandt andet, at købsaftaler og administrationsudgifter skal finkæmmes, og at der på enkelte områder skal skæres i personalestaben.

Læs mere i Sjællandske mandag.