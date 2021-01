Der er normalt sort af mennesker, når gymnasiet og ZBC holder åbent hus i januar måned. Det bliver anderledes i år, hvor arrangementet bliver afholdt virtuelt. Arkivfoto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Kom til digitalt Åbent Hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom til digitalt Åbent Hus

Vordingborg - 19. januar 2021 kl. 16:07 Af Mille Holst Kontakt redaktionen

Lukkede uddannelsesinstitutioner har gjort brobygningen mellem grundskole og ungdomsuddannelse svær i år, og i disse uger skal de unge vælge, hvilken ungdomsuddannelse, de ønsker at blive optaget på efter sommerferien. Men de unge, der drømmer om en erhvervsrettet studentereksamen fra HHX eller HTX, kan stadig blive vist rundt på skolen og få svar på deres spørgsmål, selvom coronapandemien har lukket skolen ned. På ZBC i Vordingborg har man nemlig valgt at bruge sine erfaringer fra den digitale undervisning til at afholde digitalt åbent hus for eventuelt kommende elever. Det sker mandag 25. januar klokken 16-18, hvor eleverne fra erhvervsuddannelserne, HHX og HTX viser deres fag og uddannelser frem digitalt.

- Vores erfaring er, at de unge får rigtig meget ud af at se vores elever arbejde med deres projekter samtidig med, at de fortæller om deres uddannelser. I år er der formentligt et endnu større behov for viden og inspiration, eftersom brobygning og en række messer har været aflyst. Så hermed en stor opfordring til at deltage i vores virtuelle uddannelsesdag, siger Carsten Toft Nielsen, der er uddannelseschef på ZBC.

Uddannelsesdagen vil blive holdt live via Teams og vil kunne tilgås fra ZBC's hjemmeside. Undervejs vil det også være muligt at chatte med ZBC's vejledere.

Tilgå livesendingen på www.zbc.dk.

Få et personligt møde Desuden tilbyder ZBC Vordingborg et digitalt personligt møde til unge (og deres forælde, der gerne vil vide mere om uddannelserne. Man kan på alle hverdage frem til vinterferien få en samtale med en vejleder, underviser eller en nuværende elev eller man kan få en rundvisning på skolen. Så længe nedlukningen står på, foregår det hele online eller over telefonen. Hvis restriktionerne lempes, vil det dog også være muligt at få en fysisk rundvisning på skolen. Ønsker du at booke en tid til en online rundvisning eller samtale, kan du kontakte vicerektor Henning Schmidt på hesc@zbc.dk.

Også åbent hus på gymnasiet Ligesom ZBC inviterer Vordingborg gymnasium og HF ligeledes på virtuelt åbent hus. Det sker onsdag aften den 20. januar klokken 19 og link til streamingen lægges ud på skolens hjemmeside en halv time før start. Her vil man kunne høre om studieretninger, om elevernes oplevelser af undervisningen og studiemiljøet samt de mange aktiviteter ud over undervisningen, elever normalt kan deltage i. Undervejs får man mulighed for at stille spørgsmål på chatten eller via telefon.