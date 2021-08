Se billedserie »The Act of Walking« er et kunstnerisk event, hvor folk kommer med ud på gåture i naturen rundt i Vordingborg by.Pressefoto

Kom tættere på stor teaterfestival

Vordingborg - 19. august 2021 kl. 12:41 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det kommer til at gå vildt for sig i næste uge, når den store Waves Festival rammer Vordingborg By og fylder gader og torve med farverig scenekunst.

Selvom meget af det nemt kan lige klovnerier, så er der ofte mere gemt bag alt gøglet, og det kan man i år dykke ned i år, når Waves Festivalen byder på en ekstra dimension til årets scenekunstprogram.

»Waves Xtra« er navnet på et brancheprogram fyldt med inspiration, læring og udvikling for både branchefolk og teaterinteresserede. Tidligere år har programmet været meget rettet mod branchefolk, men i år er flere events også for den bredere befolkning.

Som noget helt nyt har man lavet samtaleformatet »Tæt på«, kan publikum opleve de to internationale kunstnere Matteo Lanfranchi og Claudio Stellato i øjenhøjde. Begge to viser forestillinger på festivalen og vil tale om deres motivation og inspiration til at skabe deres scenekunst, såvel som kunstens rolle i samfundet mere bredt.

Samtalerne finder sted i en uformel café-atmosfære i Vordingborgs nye teaterhus Pavillon K i Kirkeskoven.

Den første »Tæt på«-café finder sted tirsdag 24. august klokken 14 til 15, hvor man kan møde den italienske kunstner Matteo Lanfranchi, som står bag forestillingen Pop Up Civilisation, der bliver spillet mandag 23. august i byrådssalen på rådhuset.

Kompagniet hedder Effetto Larsen, og Matteo Lanfranchi er både grundlægger og instruktør. »Tæt på«-caféen foregår som en samtale mellem ham og Siri Facchini Haff, der er leder af Waves Xtra. Eventet er gratis, og der er plads til 50-60 tilskuere. Deltagerne bliver lukket ind efter først til mølle princippet. Man skal være opmærksom på, at samtalen foregår på engelsk.

Den anden "Tæt på"-samtale finder sted fredag 27. august fra klokken 13.15 til 14.15. Her er det kunstneren Claudio Stellato, der er i samtale med Franziska Bork Petersen, der har en ph.d. i performancestudier.

Claudio Stellato har også rødder i Italien, men bor i Belgien. Han står bag forestillingen Work, som vises i VU Hallen 26. og 27. august.

Er man mere til naturen og den friske luft, så kan eventet »The Act of Walking« måske være oplagt. Det er et heldagsarrangementet torsdag 26. august både for udøvende scenekunstnere og mennesker med interesse for natur, vandring, sanselighed og bæredygtige perspektiver.

Her vil kunstnerne Gry Worre Hallberg og Nana Francisca Schottländer samt kultur-ikonet Trevor Davies, leder af Københavns Internationale Teater, tage deltagerne med på guidede vandringer i naturen omkring Vordingborg.

»Dagen vil bestå af tanke- og sansevækkende indlæg omkring menneskets forbindelse til naturen i en ligeværdig relation, vandring som en bevidst handling for at forbinde sig med verden og dens udfordringer og som en måde at bevæge sig ind i en ny samfundsorden med nye solidariske, sanselige og bæredygtige værdier«, lyder det blandt andet i invitationen til arrangementet.

Festivalen har arrangeret en særpris til arrangementet for lokale gæster, der ikke har behov for transport til og fra København. I stedet for den fulde pris til 550 kroner, så kan man komme med i tidsrummet fra klokken 10 til 17 med frokost inkluderet i prisen.

Siri Facchini Haff håber, at mange vil benytte lejligheden til at dykke ned i Waves Xtra-arrangementerne.

- Håbet er, at vi kan engagere publikum på en anden måde og finde andre vinkler på kunstnerne, forklarer hun.