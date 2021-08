Se billedserie Sanne Busk ledte efter natur, adgang til busforbindelser og et godt kunstnermiljø, da hun valgte at bosætte sig på Møn - og hun har intet fortrudt. Foto:s Lene C. Egeberg

Kollagekunstner med sans for naturen

Vordingborg - 18. januar 2020

Hjemme hos Sanne Busk i huset på Sømarkevej på Møn hænger en lang, smal tavle. Der har hun skrevet arterne på alle de fugle, hun har set, siden hun 15. januar sidste år flyttede til Møn.

63 fuglearter er det blevet til nu, og tavlen er ved at løbe tør for plads. Men det er så til gengæld også det eneste sted i stueetagen i huset, man ser noget til fugle - for selv om hun er trænet ornitolog og har arbejdet med det professionelt i flere år, er det ikke derfor, Sjællandske er kommet på besøg.

Hjem efter fem år i Marokko Det skyldes tværtimod hendes kunstnervirksomhed, som hun har videreført på Møn, som hun flyttede til efter fem år i Marokko.

Sanne Busk er kollagekunstner, og hele stueetagen lyser op med hendes farvestrålende kreationer, som blandt andet omfatter taburettet og vægkollager og foldede papirstjerner.

Alle har de det til fælles, at de er lavet er 100 håndmalet papir, som Sanne Busk behandler med diverse redskaber, så hvert eneste stykke har sin egen, unikke struktur.

Sanne Busk underviser også i, hvordan man selv folder smukke jule- og påskestjerner af det samme unikke papir, som hun laver og bruger til kollagerne. Foto: Lene C. Egeberg



Det færdiglavede papir ligger i stakke inde i hendes arbejdsrum - klar til at give inspiration til deltagerne, når hun holder et af sine kurser. Det gjorde hun med succes hele sidste sommer, hvor Atelier Busk var åbent dagligt til »drop-in workshops« - altså workshops uden tilmelding, hvor man bare kunne komme forbi og bruge et par timer på at lave sin egen kollage.

De kommer fra hele verden - Der kom rigtig mange, især turister. Jeg kan godt lide at møde nye mennesker, og der var folk fra Tyskland, Holland, Frankrig og Japan, fortæller hun.

Sanne Busk er vant til at undervise turister, for det gjorde hun også i Marokko, som hun flyttede til efter en ferie, hvor hun mødte og forelskede sig i Hassan, som hun senere blev gift med. Det er parret stadig, men han blev hjemme, da Sannes hjemve efter Danmark blev så stor, at hun måtte vende tilbage.

- Han havde ikke lyst til at flytte med, og så sagde jeg, jamen så må vi se hvordan vinden blæser - og den blæser godt, griner hun.

For få dromedarer i Danmark Hassan er selv kunstner og fremstiller håndlavede instrumenter af typen guembri - en basguitar fremstillet af træ og dromedarskind.

Men som Sanne udtrykker det, så er der langt mellem dromedarerne i Danmark, så nu skiftes parret til at rejse frem og tilbage, mens hun passer sin virksomhed i Sømarke.

Tre krav skulle være opfyldt At det blev Møn, hun landede på uden nogen nærmere tilknytning end nogle fugleture til øen igennem årene skyldes, at hun havde tre ufravigelige krav, da hun skulle finde et sted at bosætte sig i Danmark:

- Det skulle være tæt på fugle og natur, det skulle være indenfor gåafstand til bus, og det skulle have et godt kunstnermiljø. Jeg kiggede på Langeland og Djurs, men så foreslog min mor Møn. Efter at have researchet på det i fem-seks måneder flyttede jeg hertil, og det har jeg bestemt ikke fortrudt, siger hun.

Fuglene, der var med til at trække hende hertil, går ikke igen i hendes kunst. Hun tænker abstrakt og foretrækker, at tingene ikke ligner noget, men naturen dukker alligevel op i nogle af hendes kollager. For eksempel en gammel dør, som er blevet dækket af håndmalede stykker papir i skiftende nuancer af turkis, som afspejler vandet ved Møns Klint.

I virkeligheden er det kun fantasien, der sætter grænser, når man arbejder med papirkollagerne, og det er også det budskab, hun giver videre, når hun holder kurser. I de kommende ferier - vinter og påske - holder hun åbent for drop-in besøg igen, men ellers kan hun altid kontaktes for private kurser for op til 10 personer af gangen.

Udover at tilbyde kurser i kollagekunst sælger Sanne Busk også kaffe, is og sodavand fra sit hus på Sømarkevej. Det er populært ikke mindst blandt udmattede vandrere og cyklister, der kommer forbi. Foto: Lene C. Egeberg



- Det kan være lukkede selskaber, venindeaftener, børnefødselsdage eller noget andet - man kan bare booke efter aftale, siger hun.

- Jeg er formidler, og synes, det er dejligt at være sammen med både børn og voksne - og jeg elsker at lære fra mig, siger hun.

Man kan læse mere om Sanne Busk og hendes kurser på hendes hjemmeside, www.atelierbusk.dk.