Mine damer og herrer. Tak i aften, lyder det snart fra Thorbjørn Kolbo, der her ses foran spillestedet Stars i Vordingborg. Musikken er et af de kulturområder, som ligger den afgående kommunalpolitiker stærkt på sinde. Foto: Lars Christensen

Kolbo savner at skænke en fadøl uden politisk snak

Der er tale om én af partiets største profiler i Vordingborg Kommune, formanden for det højt profilerede Kultur, Idræt og Fritidsudvalg, og en politiker, som ikke holder sig tilbage for verbale boksekampe med højrefløjen i byrådssalen.

Det var lidt af en bombe i form af en pressemeddelelse fra Socialdemokratiet, der søndag eftermiddag landede i redaktionens mailbakke. Her fremgik det, at 45-årige Thorbjørn Kolbo ikke genopstiller ved kommunalvalget i november.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her