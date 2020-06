Køng Museums åbning blev et tilløbsstykke

De frivillige bag museet gjorde, hvad de kunne for at få folk til at efterkomme corona-retningslinjerne, men det var svært med alle de mennesker på et forholdsvis lille areal.

Formand for Køng Museums Støtteforening Hanne Tommerup fortæller, at idéen bag sommerudstillingen er, at den skal have et internationalt tilsnit for at tiltrække et bredere publikum.