Købstad mister butik i handelsgaden

Her angiver KopK ifølge Paul Schmolke, at lukningen skyldes coronaepidemien.

- Det er trist for os og for byen, siger Paul Schmolke.

Det er knap tre år siden, at Paul Schmolke solgte Præstø Boghandel til KopK for derefter at blive butiksansvarlig. Forretningen i Adelgade 40 har som følge af coronavirussen været lukket i de seneste uger. På en seddel i butiksruden står der, at butikken holder lukket til 14. april, men det bliver altså permanent.