Der er travlhed i supermarkederne. Det mærker Meny i Præstø, hvor købmand Kenneth Nielsen måtte afbryde sin ferie. Foto: Peer Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Købmanden måtte til kassen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Købmanden måtte til kassen

Vordingborg - 12. marts 2020 kl. 17:24 Af Peer Rasmusen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Købmand Kenneth Nielsen i Meny Præstø har måttet afbryde sin ferie for at koordinere arbejdet i butikken oven på den nye situation med regeringens direktiver i forhold til coronavirussen.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften meldte ud, at Danmark mere eller mindre lukker ned i forbindelse med Coronavirus, var en af meldingerne, at der ikke var tale om en fødevarekrise, og at folk skulle lade være med at hamstre indkøbsvarer.

Samme aften var der dog mange butikker, der kunne melde om mange mennesker og køer i supermarkederne for at købe alt fra toiletpapir til gær.

Også i morges, 12. marts, kunne mange butikker melde om travlhed, selvom presset ikke var ligeså stort som aftenen før.

Da Sjællandske var på besøg torsdag formiddag i Meny Præstø var der også travlt, men der var ingen køer, og kunderne tog situationen med humør og ro.

- Vi kan godt mærke, at kunderne gerne vil have handlet det mest fornødne, men der er ingen, som hamstrer. Vi har haft 102 kunder igennem kasseapparaterne på 40 minutter, hvor vi normalt har omkring 33 på en time i samme tidsrum, fortæller Kenneth Nielsen, der en overgang selv tog en tur bag kassen for at ekspedere kunder, siger Kenneth Nielsen og fortsætter:

- For os i butikken er det vigtigt, at kunderne kan få deres fornødenheder. Som også regeringen har slået fast, er der ikke tale om en fødevarekrise, men en sundhedskrise. Også her i Meny kan vi få varer nok, så kunderne kan klare deres indkøb. Hvis man handler som man plejer og lader være med at hamstre, skal vi nok sørge for, at der er varer på hylderne.