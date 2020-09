- Jeg har altid godt kunnet tænke mig at køre rundt og være sparringspartner for butiksledere, siger købmand Kenneth Nielsen. Han forlader Meny Præstø til fordel for en stilling i Netto. Foto: Thøger Raun

Købmand skifter til konkurrenten

- Jeg syntes, at tiden var inde til at prøve noget andet. Efterfølgende har jeg fået job som distriktschef i Netto. Jeg har altid godt kunnet tænke mig at køre rundt og være sparringspartner for butiksledere, fortæller Kenneth Nielsen, der erkender, at skiftet fra Meny til Netto er en smule overraskende.

Siden maj har rygterne svirret, da Meny via et jobopslag efterlyste en ny købmand til butikken i Præstø. Nu er det officielt. Købmand Kenneth Nielsen har solgt sin andel og stopper med udgangen af september.

