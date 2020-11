Købmand giver 40.000 til byfællesskab

Der var julelys i træer og guirlander samt coronavenlige dåseøl i indkøbsvognen, da Mern lørdag aften holdt fest. Anledningen var en check på 40.000 kroner fra købmand Per Thøfner til Mern Lokalråd og by.

- Det er en måde at give noget tilbage som tak for den kæmpe opbakning, der har været til at handle lokalt i coronatiden. Lokalrådet gør så meget for byen. Derfor får de lov til at bruge pengene, som de vil, siger Per Thøfner.