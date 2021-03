Se billedserie Købmand Per Thøfner med ved det bjerg af vand, som han sælger i sin butik til indkøbspris. Foto: J.C. Borre Larsen

Købmand dropper fortjenesten under vandkrise

Vordingborg - 10. marts 2021

I Mern har de i snart en måned døjet med forurenet drikkevand. Men så er det godt, at der er den lokale købmand rundt om hjørnet. Lige når man træder ind i forretningen, står der to store paller med vandflasker fordelt på to liters og halv liters.

- Der er nok til hele byen, smiler Per Thøfner, der har haft købmandsforretningen i Mern i 20 år.

Han sælger normalt de store to liters flasker for 5,95 kroner pr. styk, men nu ryger de til 4,38 øre, som er indkøbsprisen.

- Jeg vil ikke tjene penge på andres ulykke, lyder det.

Fra kommunens side vurderer man, at vandet kan være sundhedsfarligt. Derfor anbefaler man, at borgerne på flere adresser koger vandet eller drikke flaskevand. Det har sat skub i vandsalget.

- Der er masser, der har købt vand. Jeg har måttet bestille 1000 ekstra to liters-flasker hjem. Med en to liters har man hele tiden frisk vand til enten at drikke eller til at skylle salat, siger Per Thøfner.

Modsat andre øjnede den lokale købmand ikke en ekstra fortjeneste, da landet under den første coronanedlukning skreg efter håndsprit.

- Det solgte vi også til indkøbspris, fortæller Per Thøfner.

Mangler at løse gåden

På Mern Vandværk klør formand Helge Christensen sig stadig i nakken over, hvordan de coliforme bakterier har sneget sig ind i vandet.

Coliforme bakterier er jordbakterier, der naturligt findes i jord, overfladevand og forrådnede planter.

- Der kan være sket en fejl i forbindelse med en overgravning af ledningsnettet, men jeg ved det ikke, sukker Helge Christensen.

Han håber, at vandkrisen snart får en ende, så alle borgere i Mern atter kan tænde for vandhanen uden at spekulere over noget som helst.

- Vi får i morgen (torsdag, 11. marts, red.) svar på nogle laboratorieprøver, og så må vi se, hvad de viser, siger Helge Christensen.

Hvis man ikke vil benytte sig af købmandens tidbud, et det en mulighed at få vand fra Mern Vandværk på Gl. Præstøvej. Her har man monteret en tappehane, så borgerne kan få vand ned i deres egne flasker og dunke.

- Det er 100 procent rent. Det garanterer jeg, siger Helge Christensen.