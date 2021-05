Københavnske arkitekter skal sikre liv ved DGI-huset

Nu har kommunen udpeget rådgiveren på udviklingsprojektet. Det bliver Jaja Architects ApS fra København, der blandt andet har tegnet et parkeringshus med en aktivitetspark på taget i Nordhavnen, København.

Arkitektfirmaet skal tegne en samlet plan for området omkring DGI-huset og tage stilling til placeringen af det kommende spring- og bevægelsescenter. Desuden skal udviklingsplanen indeholde en trafikplan, en belysningsplan og en beplantningsplan, der skal sikre, at trafikken reguleres hensigtsmæssigt, og at området bliver pænere.