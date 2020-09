Et nyt lokalplanforslag for området mellem Dambæks Have og stranden i Præstø sætter rammerne for et ensartet byggeri, der skal samle havnens foreninger. Illustration: Vordingborg Kommune Foto: Maria Schmidt Hansen

Knap 40 millioner skal udvikle havnene

29. september 2020

De seneste års arbejde med nye udviklingsplaner for havnene i de tre købstæder skal nu følges op med en række investeringer i klimasikringer og nye aktiviteter på havnene.

Sådan lyder meldingen fra politikerne bag det brede budgetforlig, der landede i sidste uge.

Alle partier undtagen Nye Borgerlige står bag aftalen, hvor der over de næste fire år skal afsættes knap 40 millioner kroner til havneprojekter rundt om i Vordingborg Kommune.

- Med de udviklingsplaner, som der er blevet lavet sidste år, skal vi ud og finde rigtig mange penge. Selvom vi regner med at skulle ud og søge fonde, så er det stadig vigtigt, at vi selv får afsat en del, så vi tydeligt kan vise, at vi mener det her alvorligt, fortæller Michael Larsen (R), formand for Plan- og Teknikudvalget.

I 2021 afsættes der 6 millioner til klimasikring og fællesarealer i forbindelse med udviklingen af foreningshavnen i Præstø, og i 2022 er der afsat yderligere 2,5 millioner kroner til projektet.

Foreningshavnen er et af de væsentligste elementer i den udviklingsplan for Præstø Havn, der blev godkendt sidste år. Den skal sikre en fælles plan for byggeriet af nye klubhuse på havnen, herunder sejlklubbens.

Håbet er at kunne indrette et attraktivt område for foreningslivet og samtidig lave en nødvendig klimasikring af havneområde. Oprindeligt havde forvaltningen bedt om 13 millioner til ombygningen og klimasikringen, så de 8,5 millioner, der nu er afsat, er ikke nok til at komme i mål.

- Men beløbet er nøje afstemt med Vordingborg Forsyning i forhold til, hvad de skal spæde til for deres del af projektet, forklarer Michael Larsen.

- Så vi tror på, at vi kan nå rigtig langt med de penge, som vi nu har sat af. Vi skal ikke til at nedprioritere, forsikrer formanden.

På Nordhavnen i Vordingborg må man vente lidt længere på pengene end i Præstø. I 2021 får man 1,25 millioner til et åbningstræk på området ved sejlklubben. I 2022 følger 1 million kroner og 4 millioner i både 2023 og 2024. Det er penge, der efter planen skal bruges til at skaffe fonds- og puljemidler hjem til det ambitiøse projekt for havnen.

Helt konkret arbejder kommunen på at kunne få del i det Europæiske Life-program. Hvis det lykkes at få hul igennem til den eftertragtede EU-pulje, så vil kommunen kunne få betalt en meget stor del af udgifterne til klimasikringen i Vordingborgs Nordhavn.

- Den her EU-pulje er sat i verden specifikt til den slags projekter, som vi har gang i på vores havne, så vi tror, vi har en rigtig god chance for at få del i puljen til flere af vores havne, forklarer formanden.

Havneplanerne i Præstø og Vordingborg er ikke de eneste, der er blevet tilgodeset med det nye budgetforlig.

Politikerne har afsat 1,75 millioner i 2021 og 250.000 kroner i 2022 til et åbningstræk på Stege Havn.

Desuden er der afsat 2,25 millioner i 2022 og 2 millioner i både 2023 og 2024 til udvikling af lystbådehavnene i de tre købstæder.

I både 2022, 2023 og 2024 er der afsat en pulje på 3 millioner til havnerenoveringer i hele kommunen, og i 2021 får Hårbølle Havn 2,5 millioner kroner ekstra til den hårdt tiltrængte renovering.