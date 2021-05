Knap 100 sagde stop til syriske udvisninger

»Syrien er ikke sikker«, »Stop udvisningerne nu« og »respekt for medmennesker«. Budskabet var ikke til at tage fejl af, da knap 100 personer onsdag eftermiddag mødte frem til en demonstration fra Vordingborg Station til Slotstorvet. Bag demonstrationen stod Radikale Venstre og SF i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, der alle vil sætte fokus på de mange syrere, der risikerer at blive tvangsudvist af landet, fordi Danmark som et af de eneste lande i verden betragter Damaskus-provinsen som sikker nok til at syrerne kan vende hjem.