At Venstre har anmeldt sig partilistet betyder ikke så meget for spidskandidat Karina Fromberg. Det kan derimod få stor betydning for de kandidater, som står længere nede på listen. Foto: Nina Lise.

Kludder i Venstres valgliste

Artiklen er opdateret med udtalelser fra Venstre Vordingborgs formand, Henning Larsen.



Normalt står kandidaterne på Venstres liste til kommunalvalg sideordnet opstillet. Det vil sige, at det udelukkende er kandidaternes personlige stemmeantal, der afgør, om de bliver valgt. Men på den netop offentliggjorte valgliste til kommunalvalget 16. november har Venstre anmeldt sine 14 kandidater partilistet. Her er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge. Stemmer, der tilfalder partiet, går først til kandidaterne, der står øverst på listen. Det er altså dem, der står øverst på listen, der har størst chance for at blive valgt.

Ifølge Venstre Vordingborgs formand, Henning Larsen, er der tale om en "menneskelig fejl”, da blanketten skulle krydses af.

- Vi har altid været sideordnet opstillet, og det skulle vi også have været denne gang, men beklageligvis har vi sat krydset det forkerte sted, siger Henning Larsen. Han oplyser, at Venstre Vordingborg nu har sendt en dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet, så kandidaterne kan stå sideordnet til kommunalvalget.

- Jeg håber, at ministeriet vil se velvilligt på det. At vi alle er mennesker, og at vi laver frivilligt arbejde ude i foreningerne, siger Henning Larsen