På arealet, det ligger mellem Præstø Tennisklub og Præstø IF er de to klubber gået sammen om et projekt, som både tennis- og fodboldspiler kan få glæde af. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Klubsamarbejde giver bedre faciliteter for sporten i Præstø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klubsamarbejde giver bedre faciliteter for sporten i Præstø

Vordingborg - 28. august 2021 kl. 09:11 Af henrik Ekberg henrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

Præstø Tennisklub og Præstø IF går nu sammen om et projekt, der kan give begge klubber nye muligheder.

Byrådet har besluttet at afsætte en særlig pulje, som skal understøtte fritidsfaciliteter i Præstø. Og netop det, at to klubber går sammen om et projekt kan hjælpe det på vej, fortæller Jesper Kjærulff, chef for kultur- og fritidsafdelingen i Vordingborg Kommune.

Oprindelig var det tennisklubben alene, der præsenterede Kultur, Idræt og Fritidsudvalget for et større projekt med en ventileret tennishal, en udendørs bane, til den kraftigt voksende padel-tennis sport, samt en hævet terrasse ved klubhuset med bedre tilskuerfaciliteter til divisionskampe.

De nye faciliter skal blandt andet gøre mulighederne bedre til de mange ivrige medlemmer, der om vinteren nogle gange står op om natten for at booke eftertragtede banetider om vinteren.

Tennisklubben blev etableret i 1922 og kan dermed næste år fejre 100-års jubilæum. Klubben har i løbet af de seneste 12 år rettet op på en økonomi, der havde et underskud på 120.000 kroner til i dag at have en formue på 300.000 kroner.

Noget af det areal, som tennisklubben håber at kunne bruge til sin udvidelse, benyttes også af fodboldklubben.

Derfor har klubben taget kontakt til Præstø IF-fodbold for at videreudvikle en del af baneanlægget på Præstø Stadion. Efter møder mellem de to idrætsforeninger har det fremsendt en fælles beskrivelse på en udvikling af anlægget ved Præstø Stadion "til glæde for alle aldersgrupper i Præstø".

De to klubber har anmodet kommunen om støtte til at gennemføre projektet.

Kultur, Idræt og Fritidsudvalget vurderede ønsket på sit seneste møde og besluttede, at projektet vedlægges som et anlægsønske under punktet "renovering af tennisanlæg i Præstø og Vordingborg", som er en del den samlede ønskeliste til de kommunale anlægsplaner på kultur, idræt og fritidsområdet.