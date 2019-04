Vinder hos pigerne blev Amalie Leth-Nissen, mens det hos drengene var Mads Langkilde der løb med sejren. Foto: Lars Kleist Foto: Lars Kleist

Klub fik ros for vellykket stævne

Vordingborg - 07. april 2019

Alt gik som smurt, da Møn Golf Klub i weekenden for syvende gang var vært ved turneringen Vordingborg Kommune/Møns Bank Open 2019-udgaven.

Måske lige bortset fra, at ingen af klubbens egne to medlemmer klarede cuttet mellem lørdagens og søndagens stævner, men det tog stævneleder Knud Erik Petersen ret roligt, da han søndag formiddag gjorde status over forløbet, for der var hård kamp på banen med ikke færre end 20 juniorlandsholdsspillere i kamp.

Til gengæld kunne han glæde sig over, at klubben fik masser af ros for et vellykket stævne, og det er trods alt en stor del af formålet med at holde det.

- Vi er blevet kendt på, at vores turnering er ranglistet, og så er det den tidligste turnering og den bedste bane, man kan spille på på det her tidspunkt. De unge bruger banen til at komme i gang med sæsonen på et tidspunkt, hvor de bare er klar til at komme på græs igen. For os betyder det, at banen bliver mere kendt rundt omkring - og så tjener vi selvfølgelig også nogle penge på det, siger han.

72 unge golfspillere var med, mens 92 havde tilmeldt sig. Også sidste år fik klubben flere tilmeldinger, end der var plads til, og det bliver nok normen, for der er ikke mulighed for at udvide.

- Vi har en 18-huls bane, så hvis vi tager flere med, bliver det for tidskrævende. Der bliver for lang ventetid for deltagerne, og flowet bliver for hakkende - så jeg tror, vi ville miste spillere på det, hvis vi udvidede, siger Knud Erik Petersen.

Weekendens stævne endte i øvrigt med sejr til deltagere, der alle var blandt de 20 deltagende landsholdsspillere.

Hos drengene blev det til en delt tredjeplads til Anders Emil Eilersen (Silkeborg-Ry Golfklub) og Frederik Birkelund (Næstved Golfklub), mens andenpladsen gik til Sebastian Friedrichsen fra Asserbo Golfklub.

Vinderen hos drengene blev Mads Langkilde fra Furesø Golfklub.

Hos pigerne satte Natasja Høst Husted fra Smørum Golfklub sig på tredjepladsen. Andenpladsen gik til Oliva Grønborg fra Helsingør Golfklub, og vinderen blev Amalie Leth-Nissen fra Hjortespring Golfklub.