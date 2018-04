Send til din ven. X Artiklen: Klintecup holdt sig til én dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klintecup holdt sig til én dag

Vordingborg - 02. april 2018 kl. 14:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev kun til en enkelt fiskedag, da Møn Trolling i påsken afviklede årets Klintecup. Det blev fredag, og selvom man lørdag forsøgte at trække tiden i håb om, at vinden lagde sig, så lykkedes det ikke, og arrangørerne måtte derfor skride videre til kåring af vinderne. Det slår dog ikke skår i glæden for klubben, som alligevel havde en oplevelse af en vellykket konkurrence med masser af ros fra deltagerne.

- Vi er godt tilfredse, bare vi får én fiskedag, og det blev en god dag, hvor folk hyggede sig - bortset fra dem, der overnattede på deres både, for det var hundekoldt, siger Helmuth Johansen fra Møn Trolling.

Det var sjette gang, klubben var vært ved Klintecup, og denne gang var det med præmier til en værdi af cirka 300.000 kroner på højkant. Enkelte tilmeldte deltagere endte med at melde afbud på grund af vejret, men inklusive sponsorbåde var der 162 både, der sejlede ud fra Klintholm Havn fredag morgen. Alger i vandet gjorde det vanskeligt at finde fiskene, så slutresultatet endte med 25 indvejede laks og 11 ørreder.

- Fiskene skal have en bestemt størrelse for at gælde, ellers skal de sættes ud igen, forklarer Helmuth Johansen.

Største laks på 15,6 kilo blev halet ombord af Bjørn Petersen, mens største ørred på 4,138 kilo blev fanget af Rasmus Hachmann. Da Bjørn Petersen sammen med Niels Lentz også vandt teamkonkurrencen for bedste samlede resultat, endte han med at tage hjem fra konkurrencen med præmier for omkring 80.000 kroner - herunder udstyr fra Raymarine til en værdi af 41.000 kroner og en kontakt præmie på 25.000 kroner.