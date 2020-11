Det er ikke første gang, at Free The Soil-aktivisterne laver demonstrationer ved gødningsterminalen på Masnedø. Foto: J.C. Borre Larsen

Klimademonstration på havnen

Sådan lyder budskabet fra Free The Soil. Det aktivistiske netværk har tidligere holdt demonstrationer ved Yaras gødningsterminal på Masnedø, og fredag er de igen klar til at protestere.

- Vi gør det for at vise Yara, at de ikke længere kan slippe ubemærket afsted med deres klimaskadelige virksomhed, lyder det i en pressemeddelelse fra Free The Soil.