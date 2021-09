En lille gruppe svenskere og enkelte danskere har begivet sig ud på en lang vandring for at sætte fokus på klimaforandringerne. »Pilgrim Walk for Future« er overskiften på den 2000 kilometer lange vandring gennem Sverige, Danmark, Tyskland, Nederlandene og Storbritannien. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Klima-pilgrimme på deres vej til topmøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Klima-pilgrimme på deres vej til topmøde

Vordingborg - 01. september 2021 kl. 10:43 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Tirsdag gjorde 10 pilgrimme stop i Vordingborg.

Pilgrimmene, hvoraf de fleste er svenskere, har begivet sig ud på en vandring på hele 2000 kilometer. En vandring, der skal føre dem fra Vadstena i Sverige til Glasgow, hvor klimatopmødet Cop26 begynder 31. oktober.

Projektet hedder »Pilgrims Walk for future«, og målet er at sætte fokus på en mere bæredygtig verden.

Vandringen er nu nået til den syvende uge. Tirsdag gik ruten fra Sværdborg, hvor de har overnattet i præstegården, til Vordingborg. Her stod viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen (SF) klar til at byde dem velkommen.

- Tak for den indsats, som I gør for klimaets skyld. Det hjælper os alle, når der kommer mere fokus på klimaet, så tak for, at I går for fremtiden, fortalte politikeren i sin tale til pilgrimmene.

Vandrerne kunne hvile deres fødder, mens SF'eren i sin egenskab af formand for Klima- og Miljøudvalget, fortalte om de mange grønne tiltag, som kommunen har sat i verden for at nedbringe CO2-udledningen.

Hun fortalte blandt andet om den såkaldte borgmesterpagt, hvor de deltagende kommuner forpligtede sig til at reducere CO2-udledningen med 20 procent i 2020. Et mål, som kommunen i den grad kom i mål med, da man nåede helt op på 25 procents mindre CO2 i 2020.

Hun fortalte også om titlen som klimakommune, som var et projekt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Her skulle kommunen som virksomhed nedbringe C02-udledningen med 2 procent hvert år, og her har man i årene fra 2008 til 2020 nedbragt udledningen med i alt 60 procent.

Love spænder ben

Det nyeste mål for kommunen er DK2020 - Projekt Zero, hvor målsætningen er, at man skal være helt CO2-neutral i 2050, og man skal have en 70 procent reduktion i 2030.

- Det er højt sat, men vi tror på, at vi godt kan nå det, fortalte politikeren til pilgrimmene. Hun understregede dog, at der også er brug for indsatser på nationalt og internationalt plan, hvis det skal lykkes.

- Vi kan godt på kommunalt plan ærgre os over de love og regler på nationalt plan af, der spænder ben for gode tiltag. Vi kan for eksempel ikke bare sætte solceller op på alle vores tage, for det må vi ikke, konstaterede Else-Marie Langballe Sørensen.

Politikeren blev suppleret af Karsten Kolle, der er klimakoordinator i Vordingborg Kommune, og han fortalte om en række af de tiltag, som kommunen har sat i værk. For eksempel at fjerne oliefyr fra stort set alle kommunale bygninger, så de i dag enten opvarmes med fjernvarme eller varmepumper. Også investeringen i el-biler til den kommunale bilpark blev nævnt som et tiltag, der efterhånden er ved at blive en succes.

Landmænd fik ros

Fremtidige problemer med både regnvand og havvand blev også diskuteret. Her roste Else-Marie Langballe Sørensen de mange landmænd, der i stigende grad melder sig på banen for at lægge jord til solcelleanlæg, regnvandsopsamling og naturgenopretning.

- Vi oplever heldigvis, at der er flere og flere, der gerne vil være med til naturprojekter. Ofte har de selv idéer til naturgenopretning og til lavbundsområder, der kan tages ud af landbrugsdriften, fortalte SF'eren.

Hun lagde dog ikke skjul på, at endnu flere landmænd bør benytte muligheden for at få lagt lavbundsarealer under vand.

- Det bliver ofte også nemmere for landmændene at dyrke den gode landbrugsjord, hvis man laver for eksempel regnvandssøer, så der er flere fordele i det, forklarer hun.

Lokal præst gik med

Selvom der er flest svenskere blandt pilgrimmene, så havde en enkelt lokal deltager også sneget sig med på vandreturen.

Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith fra Stege var med til at tage imod pilgrimmene i Roskilde sammen med biskoppen. Hun har været med til at planlægge den lokale del af turen, og hun har gået sammen med dem mandag og tirsdag.

- Jeg vinker desværre farvel til dem, når de skal over Storstrømsbroen onsdag. Jeg ville gerne have været med på hele ruten, men jeg er jo også nødt til at passe mit arbejde, lyder det fra pilgrimspræsten, der støtter fuldt op om kampen for et bedre klima.

- Her i Roskilde Stift går vi også meget op i at være en grøn kirke, så der bliver mere og mere fokus på det, også i kirkens verden, fortæller hun.