Klatrevæg indvies med åbent hus

- Arrangementet med åbningstaler er aflyst. I stedet holder vi åbent for alle, der vil se de nye klatreflader og eventuelt prøv klatring i omgivelser, hvor der tages højde for den nuværende coronasituation, fortæller Claus Hemmingsen, formand for Sydsjællands Klatreklub.