De nye klatrevægge bliver bygget af Steffen Woetmann fra firmaet Gubbies, der er specialiseret inden for klatrevægge og udstyr. Planen er at holde indvielsesfest til september. Projektet er støttet af Vordingborg Kommune, Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid samt materialepuljen. Desuden har Nordea-fonden bidraget, og senest har klatreklubben modtaget et væsentligt bidrag fra DIF og DGI?s foreningspulje. Illustration: Sydsjællands Klatreklub

Klatreklub bygger nye vægge

Sydsjællands Klatreklub har længe ønsket sig nye indendørs klatrefaciliteter. Nu går ønsket i opfyldelse. Den lille forening har gravet dybt i klubkassen, og desuden har kommune og fonde spædet til, så det er lykkes at rejse knap 400.000 kroner til to nye klatrevægge.

- Det er mange penge for en lille forening, og vi har måttet arbejde hårdt for at skaffe dem. Aktuelt har vi kun 35 medlemmer, men med de nye tiltag håber vi at få flere, siger Claus Hemmingsen, formand for Sydsjællands Klatreklub.