Karina Foss, til venstre, og Karina Fromberg er klar til kamp for Venstre i valgkampen. Foto: Lene C. Egeberg

Klar til valgkamp i Venstres valgcafé

Vordingborg - 21. juni 2021 kl. 12:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Der manglede endnu en del »pynt« på væggen, for eksempel i form af valgplakater, da Venstres Karina Foss i fredags for anden gang holdt åbent i den valgcafe, som hun på eget initiativ har åbnet i Langgade i Stege, men Karina Foss og hendes gruppeleder Karina Fromberg holdt i det mindste fanen højt udenfor med et Venstreflag, så ingen forbipasserende kunne være i tvivl om, hvilket parti gemte sig bag den åbne dør.

Det var faktisk helt tilbage i januar, at Karina Foss lejede lokalet i Langgade 55, men coronaen har altså sørget for, at valgcaféen først kan åbne nu. Og det bliver i første omgang kun i et par uger, inden Karina Foss selv går på sommerferie.

- Men lokalet står til rådighed for alle Venstres kandidater, fastslår hun.

Valgkampen er da også knap og nap kommet rigtig i gang endnu, omend Venstre har noteret sig, at Socialdemokraterne har været ganske aktive med annoncer, der fortæller om alle de ting, partiet har gennemført i den seneste periode, i hvert fald set med egne øjne. Karina Foss er ikke helt enig i den udlægning:

- Mikael Smed går hårdt til den med annoncerne om, hvad han og Socialdemokratiet har gjort men om ting, som har været flertalsbeslutninger. Jeg synes egentlig, vi havde en aftale om ikke at kaste med mudder, men det spidser selvfølgelig også til, siger Karina Foss, der dog endnu synes, det er for tidligt at forudsige, præcist hvor spids valgkampen ender med at blive.

Selv siger hun, at hun ikke har lyst til mudderkastning - og at valgcaféen blot er én af hendes tilbud til borgere, der måtte have lyst til at diskutere politik eller andre ting, der rører sig.

- Jeg møder jo også rigtig mange mennesker på gaden, som jeg får talt om alt muligt med. Nu ved vi jo ikke, ovenpå coronakrisen, om der vil blive holdt gammeldags vælgermøder tættere på kommunalvalget, men jeg er faktisk også meget mere til at møde folk på denne her måde. Så kan jeg sige, hvordan jeg ser på tingene - og hvis folk synes, jeg skal mene noget andet, så er det nok ikke mig, de skal stemme på, siger Karina Foss.

Kommunalvalget finder sted den 16. november, og indtil da vil valgcaféen som udgangspunkt holde åbent mindst to dage om ugen - tættere på valget nok også oftere. Vil man holde sig orienteret om åbningstiderne, vil de blive annonceret på Venstre Vordingborgs Facebook-side.