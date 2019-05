For fem år siden lykkedes det med held Rigmor Nielsen, til venstre, og Tone Brix Hansen i samarbejde med resten af Alliancen mod Kæmpevindmøller ved Kostervig at få lukket projektet, som der var bred modstand mod, både folkeligt og fra Naturstyrelsens side. Alligevel er området nu igen en del af kommunens forslag til en ny kommuneplan, så de to og alliancen er atter klar til at gå i kamp. Arkivfoto: Kristine Amalie Linnet

Klar til ny kamp mod vindmøller ved Koster

Vordingborg - 03. maj 2019 kl. 05:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

koster: Nogenlunde sådan var reaktionen hos den ellers nedlagte Alliance mod Kæmpevindmøller, da medlemmerne fik læst det nye oplæg til kommuneplan i Vordingborg Kommune igennem. Under afsnittet om energiforsyning og vindmøller så de nemlig til deres store overraskelse, at et af de tre foreslåede områder til vindmølleplaceringer er Kostervig - hvor alliancen for fire år siden med held fik nedkæmpet et forsøg på at få opstillet fem vindmøller i en størrelse op til 150 meter hver.

Alliancen var dengang ikke alene med sin modstand. Det lykkedes at indsamle tusindvis af underskrifter mod projektet, men det virkelige dødstød blev sat ind, da Naturstyrelsen fire gange i træk nedlagde veto, da man vurderede, at projektet ikke kunne leve op til miljø- og naturhensyn i området, der falder ind under reglerne for naturbeskyttelse.

I dag er der intet, der har ændret sig, mener Alliancen, som nu primært består af Rigmor Nielsen, Tone Brix Hansen, Marie Hjort og Margaretha Dahlström. Derfor undrer de fire sig gevaldigt over, at området nu igen figurerer i et oplæg til en kommuneplan.

- Det udlæg har al mulig grund til ikke at være med i planen. Det er spild af gode penge - skønsmæssigt var det vel to årsværk i kommunen, der arbejdede med det sidste gang, og vi har stadig alle argumenter på hånden for, hvorfor der ikke skal være vindmøller i det område, siger Rigmor Nielsen.

Indsigelserne fra dengang gør sig stadig gældende, og derfor er det efter alliancens mening meningsløst at inkludere området i kommuneplanforslaget.

- Det er det mest tåbelig, vi har set endnu. Men hvis de gerne vil have alle argumenterne igen, så får de det. Vi er ved at skrive et høringssvar om det, siger Rigmor Nielsen.