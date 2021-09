Martin Vestergaard, formand for Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg, er sammen med foreningen klar til at påklage ferieparken ved Hjelm Bugt, hvis politikerne ender med at vedtage den. Arkivfoto: J.C. Borre Larsen

Klar besked fra naturfolk: Nej til feriepark

Vordingborg - 01. september 2021

Allerede for et år siden, da det første projekt vedrørende ferieparken ved Hjelm Bugt var udsendt i høring i den indledende idéfase, var Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg blandt dem, der gav udtryk for skepsis overfor planerne. Siden er debatten om planerne bølget frem og tilbage, og nu føler foreningen behov for at gøre sin stilling helt klar: Drop nu den feriepark, lyder det.

- Vi vidste godt fra begyndelsen, at det var lidt af en hvepserede at stikke hånden i, så vi forsøgte at gøre det, vi er sat i verden for: At tale naturens og kystbeskyttelsens sag, siger lokalafdelingens formand, Martin Vestergaard, der undervejs også mener, at han er blevet citeret lidt uden for sammenhæng:

- Det er rigtigt, at jeg har sagt, at der er flere fugle og sommerfugle i et sommerhuskvarter end på en rapsmark - men til gengæld er det jo ikke så heldigt, når man gerne vil opleve landskabet, at der kommer til at ligge et stort byggeri i vejen for det, siger han.

Foreningen har i denne uge på blandt andet sin Facebookside udsendt en længere udtalelse om sagen, selvom man altså ikke er i gang med en egentlig høring om ferieparkprojektet for tiden. Det kommer tidligst til at ske næste måned, forudsat at Vordingborg Kommunes planafdeling bliver færdig med at bearbejde det udkast til en ansøgning, som investor og hans rådgivere har sendt ind.

Alligevel mener DN Vordingborg, at det er relevant at sørge for rene linjer om foreningens holdning nu:

- Sagen rumsterer så meget, og vi bliver kimet ned af Hjelm Bugt-venner. Derfor vil vi godt gøre opmærksomme på, at der er et problem, siger Martin Vestergaard.

I udtalelsen hæfter foreningen sig blandt andet ved, at ferieparken påtænkes placeret i et ellers ubebygget naturområde tæt på kysten med behov for blandt andet stier helt ned til strandkanten. Foreningen er ganske vist opmærksom på, at området i kommuneplanen er udlagt til 200 feriehusenheder - men det betragter man som en »undladelsessynd« i og med, at der fra planmyndighedernes side ikke er gjort indsigelse mod det tidligere.

Det bør til gengæld ske, så snart det er muligt at påklage planlægningen igen, og imellemtiden har DN Vordingborg tænkt sig at protestere over det kommende lokalplanforslag for ferieparken, mener Martin Vestergaard.

- Om vi taler om 200 eller 500 enheder er lige galt i forhold til kystbeskyttelse. Men det er tydeligt, at selvom de siger, at de planlægger 200 enheder, så er det i virkeligheden 500, de planlægger. Det fremgår af trafikberegninger og af, at antallet af kvadratmeter er det samme i og med, at husene laves usædvanligt store og på en måde, så de kan deles op i flere. Vi bryder os ikke om at blive holdt for nar, og vi kan godt læse indad. Der bliver spillet med fordækte kort, siger han.

DN Vordingborg opfordrer i stedet for Vordingborg Kommune til at fokusere på planerne om ferielejligheder på Sukkerfabrikken - dog minus de pælehuse, som udgør første fase af projektet og som også er blevet påklaget til myndighederne.

Overordnet set har Sukkerfabrikkens projekt dog den fordel, at det ligger i bymiljø og i bygninger, der allerede findes.

- Når vi taler om bæredygtighed, så bør man da se på, om det første projekt bliver til noget og bliver brugt, før man begynder på et andet. Det er bedre at gøre noget færdig først, inden man tager et nyt, jomfrueligt område midt i naturen i brug, siger Martin Vestergaard.

Udtalelsen i sin fulde længde kan som sagt læses på Facebook under Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg.