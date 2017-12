Borgmester Michael Seiding Larsen (V) overrækker diplomet for handicapprisen til Kirsten Bruun. Formand for Handicaprådet Winnie Lindner iler til med blomster. Foto: Claus Vilhelmsen

Kirstens arbejdsliv slutter med fornem pris

Vordingborg - 01. december 2017 Af Claus Vilhelmsen

Det er en yderst populær vinder af handicapprisen 2017, der fredag eftermiddag blev givet til Kirsten Bruun. Hun er leder af Vordingborg Sociale Virksomheder, og det kræver et særligt stof.

Fra årsskiftet træder hun tilbage, og som Vordingborgs borgmester Michael Seiding Larsen (V) sagde i sin tale før overrækkelsen af prisen, var der mange, der blev kede af det, da hun offentliggjorde sin afsked.

Roserne væltede ned over Kirsten Bruun, først fra næstformand i Handicaprådet Else Marie Langballe Sørensen (SF) og siden fra borgmesteren.

Sørensen kaldte Kirsten Bruun en menneskekender, der gør gavn, og på vers kom hun på smukkeste vis tættere og tættere på prismodtageren uden at nævne hendes navn. Det privilegium var jo forbeholdt borgmesteren.

- Kirsten er elsket af alle. Hun har et menneskesyn, der dækker alle. Hun er utrolig hjælpsom både i borgernes arbejdssituation og fritid. Hun ser den enkelte borger som et unikt menneske, der skal kunne klare sig både på arbejdspladsen og hjemme, sagde Michael Seiding Larsen og fortsatte:

- Kirsten tror på det enkelte menneske og ser det bedste i folk, og borgerne kan trygt komme til hende, både hvis de er glade eller kede af det, der er altid plads til et kram. Hun er et meget inspirerende menneske, der forstår at lære fra sig, og som står for ligeværdighed og at finde ressourserne i den enkelte borger, sagde borgmesteren.

Hun sluttede af med at understrege, at Kirsten Bruun i den grad har fortjent at afslutte sit arbejdsliv med den anerkendelse, hun fortjener, nemlig handicapprisen.

Inden prisen blev uddelt, kom der dog også et suk og en forhåbning fra Handicaprådets formand Winnie Lindner. Hun fortalte, at 40 politikker på handicaprådet var reduceret til 12, og den tværgående handicappolitik er ude.

Hun opfordrede den nye kommunalbestyrelse til at efterleve FN's anbefalinger om, at handicappede skal have de samme muligheder som alle andre. Det skriver Sjællandske.