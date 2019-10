Kirsten Overgaard (V) har været ude for en uheldig øjenoperation og er blevet slemt handicappet. Hun håber, at det bliver bedre og har søgt orlov til 1. december. Foto: Poul Poulsen

Kirsten Overgaard (V)søger sygeorlov fra KB

Overgaard har allerede i en mail af 25. oktober meddelt, at hun er sygemeldt, og når hun nu skal have orlov fra kommunalbestyrelsen foregår det efter helt fastsatte regler, skriver Sjællandske. Borgmesteren indkalder til mødet, og det forventes, at orloven bliver bevilget. Ifølge styrelsesloven kan hun være sygemeldt med fuldt vederlag i op til ni måneder.

