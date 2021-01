Anne Hvas Breaux og Jason Breaux (tv.) overtager 1. februar Kirsebærkroen i Præstø efter Cecilie og Thomas Bangshøj (th.). Foto: Mille Holst

Kirsebærkroen får nye ejere

Vordingborg - 08. januar 2021

På grund af sygdom i den nærmeste familie har ejerne af Kirsebærkroen set sig nødsaget til at sælge. De nye ejere har rødder i både Præstø og USA og regner med at bringe deres internationale netværk i spil i kroens fremtid. Per 1. februar overtager ægteparret Anna Hvas Breaux og Jason Breaux Kirsebærkroen i Præstø efter Cecilie og Thomas Bangshøj, der kun nåede at have kroen et års tid, før alvorlig sygdom i den nærmeste familie satte en stopper for deres drømme og visioner for stedet.

- Planen var, at mine forældre skulle drive kroen, og så skulle vi overtage efter ti år og have stedet som base. men så blev min far meget, meget syg, så det går ikke, fortæller Cecilie Bangshøj, der sammen med sin mand har sat kroens syv værelser i stand og også givet krostuen en overhaling.

- På grund af corona har vi ikke haft så mange arrangementer i år, men tilgengæld har der været vanvittig stor respons på værelsesudlejningen, fortæller hun og mener også, at det - paradoksalt nok - er coronaen, der har øget efterspørgslen på overnatning. Danskerne har ganske enkelt holdt ferie rundt om i Danmark, og på Kirsebærkroen har ægteparret Bangshøj sat en ære i at tale med sine gæster og give dem tips til udflugter i lokalområdet.

- Vi har jo omgivelserne med vand og skov, Møns klint og Skovtårnet, fortæller Cecilie Bangshøj og konkluderer:

- Vi synes jo, det er en perle, vi giver videre.

Dét er de nye ejere enige med hende i.

Anna Hvas Breaux er opvokset i Præstø og har tilbragt mange fine stunder på netop Kirsebærkroen, hvor flere familiefødselsdage er blevet holdt gennem tiden. Ligesom kroen har været en fast tilbagevendende ting i Anna Hvas' liv i Præstø, har den også været det for rigtig mange andre i Præstø. Kroens historie er vokset sammen med byens. Nu glæder Anna Breaux sig til sammen med ægtemanden at få gang i kroen igen. Helt hvordan kroen fremover skal drives, har parret ikke lagt sig fast på endnu, udover at de vil fortsætte med at drive stedet med selskabslokaler, som lokalbefolkningen kan leje.

- Men vi skal arbejde videre med stedet som den perle, det er, siger hun og fortsætter:

- Mulighederne virker uendelige i forhold til, hvad man kan med sådan et sted her.

Internationalt sigte Anna Breaux havde i sin tid sit første job som opvasker på Skipperkroen i Præstø. Siden har hun arbejdet både som tjener, som guide og som receptionist på forskellige restauranter og hoteller, men har siden uddannet sig på CBS i Kommunikation og Ledelse, og efterfølgende til psykoterapeut og yogalærer.

- Jeg vil gerne lave yoga-retreats her, men det er foreløbig dér, vi er nået til med ideer. Nu skal vi lige lande og vi skal over corona, fortæller hun.

Jason Breaux kom til Danmark for 11 år siden for at læse International Business på CBS i København og det var her, han for ti år siden mødte sin kone.

Han har rejst meget rundt i verden og besøgt cirka 80 lande og boet på over 200 forskellige hostels og hoteller. Det har givet ham et stort internationalt netværk og inspiration, som han regner med at bringe i spil, når Kirsebærkroen atter åbner.

Parret Breaux er for nylig flyttet ind hos hendes forældre i Præstø men om nogle måneder flytter de ind ved siden af kroen. På sigt overtager de også beboelsesdelen på Kirsebærkroen og vil ombygge den til flere værelser - og drømmer om en lille café, hvor man kan få en kop kaffe "to-go" inden en gåtur i skoven.

De nuværende beboere i Kirsebærkroen får foreløbig lov at blive boende.