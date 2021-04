Kirkeur hænger igen på sin plads

Det to gange to meter og cirka 100 kilo tunge kirkeur var ifølge Arne Hulbæk ikke helt nemt at bakse med.

- Uret var for stort til, at jeg kunne have det i min stue, så jeg har stået ude i carporten i blæst og kulde. Hver gang, der kom et vindstød, blæste bladguldet væk, så jeg har masser af guld i carporten, lød det muntert fra Arne Hulbæk, der ivrigt tog billeder af det svævende ur til sin scrapbog.