Kirker aflyser gudstjenester på stribe

På grund af nye anbefalinger fra Kirkeministeriet har en lang række kirker nu valgt at aflyse alle deres julegudstjenester. Det sker efter flere dages voldsom debat om, hvorvidt man kan forsvare at samles mange mennesker med det nuværende smittetryk i samfundet.

I Vordingborg Kommune har langt de fleste kirker torsdag morgen meldt ud, at de ikke vil gennemføre gudstjenesterne. Det tæller blandt andet de store kirker i Vordingborg, Præstø og Stege. I sidstnævnte vil man dog livetransmintere en gudstjeneste på nettet. Det samme har en række andre kirker besluttet.

I Ørslev og Udby har man besluttet at gennemføre de planlagte gudstjenester. Begge foregår udendørs. I Ørslev udekirke klokken 13 og i gården ved Udby Præstegård klokken 15.

Bårse og Beldringe kirker har flyttet deres gudstjenester til Faksinge By Skov klokken 14 og 16, og også de forventes at blive gennemført.