Se billedserie Inge Jakobsen tilbringer mange timer med Fimo-ler på sit arbejdsværelse. Når hun ikke laver ler, laver hun blandt andet kostumer og rekvisitter til Præstø Amatørscene.

Kig indenfor i kigkassen Intet er for småt til Inge

Vordingborg - 03. februar 2018 kl. 10:04 Af Tekst Nina Lise Foto Jørgen Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En slagterforretning med skinke, sylte og bittesmå stykker smørrebrød med pynt. En gammel skolestue med bøger, kridt og en hugorm i glas.

I 20 år har Inge Jakobsen fra Præstø lavet kigkasser. Nu udstiller hun på Præstø Bibliotek, skriver Sjællandske.

- Jeg har altid haft hobbyer. Jeg har arbejdet med træ, hvor jeg lavede puslespil og sprællemænd, og jeg strikker om aftenen. Med kigkasserne bliver man fuldstændig opslugt. Det er som at træde ind i en anden verden, fortæller Inge Jakobsen, der finder billeder på nettet, i bøger og på museer af de ting, hun laver. Hun laver alle sine ting af Fimo-ler i størrelsesforholdet 1:12. Nuancerne opnår hun ved at køre leret gennem en blandemaskine. Skal brødet brankes, får overfladen lidt kridt, inden det kommer i ovnen.

- I starten var de ting, jeg lavede, noget grovere, men efterhånden har jeg fået taget. Øvelse gør mester, smiler Inge Jakobsen og viser en håndfuld lakridskonfekt frem, der bortset fra størrelsen er så naturtro, at man næsten får lyst til at spise det.

Kager og kjoler

Hun har arbejdet som dagplejer og været i bo og naboskab, indtil hun for fem år siden gik på efterløn. Hun har udgivet tre bøger om, hvordan man laver miniatureting i Fimo-ler, og for nogle år siden satte hun sig for at lave alle lagkagerne på menukortet hos Conditori La Glace i København. Hun forærede dem til konditeriet, og da der i forbindelse med ombygningen skulle laves en model af La Glace, spurgte indehaver Marianne Stagetorn, om Inge Jakobsen ville lave kagerne i 1:24.

- Jeg var næsten halvvejs, da Marianne ringede og sagde, at modellen blev for stor, så vi var nødt til at lave det hele om til 1:44. Så fik jeg travlt. Jeg brugte alle aftener, men jeg nåede at blive færdig, og Marianne var meget tilfreds, fortæller Inge Jakobsen, der også har lavet Anne Marie Helgers Råberober. Hende mødte Inge Jakobsen til åbningen af La Glace, hvor Anne Marie Helger forærede hende en bog med en personlig hilsen og billeder af roberne.

Må snart sælge ud

I det hele taget kan Inge Jakobsen godt lide serier. Hun har lavet en række kupler med H.C. Andersen, der hver sommer bliver udstillet I H.C. Andersens Verden på Jungshoved. Hun har lavet figurerne fra Olsen Banden, og hun er netop blevet færdig med de mest fremtrædende figurerne fra Matador krydret med en serie af de fine fruers kjoler.

- Jeg er ikke god til at lave ansigter, men man skal jo have udfordringer, og så tager det om sig. Kjolerne er man nødt til at bygge op lag for lag og bage undervejs. Ellers klasker de sammen. Det samme gælder figurerne, der skal bages for hver kropsdel, der sættes på, forklarer Inge Jakobsen, der laver ting på bestilling til dukkehusentusiaster og andre med interesse for småt. Flere gange har hun sagt til sin mand, at hun ikke gider mere, men når energien hober sig op, kan hun alligevel ikke lade være.

- Det er god terapi og træning af finmotorikken, men jeg har snart ikke plads til mere i saunaen i kælderen. Jeg bliver nødt til at sælge ud af det - selvom det er svært.