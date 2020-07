Keramikere holder festival hjemme i indkørslen

Normalt deltager John og Signe Northroup fra Vordingborg i keramikudstillinger og -messer landet over, men på grund af coronaen er de aflyst i år. Det samme gælder »Skælskør Keramikfestival«, hvor keramikerparret på henholdsvis 88 og 87 år plejer at være at finde.