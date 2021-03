Se billedserie Katrina Kuhre må se i øjne, at hun ikke får dansk statsborgerskab i denne omgang. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Katrinas fartbøde på 3000 kroner koster dansk statsborgerskab

Vordingborg - 12. marts 2021 kl. 17:30 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Der er ikke mange biler på motorvejen ved Køge Bugt 2. påskedag i 2018.

Katrina Kuhre nyder for en gangs skyld at have god plads på den ellers overbefærdede strækning. Hun har overnattet i København efter en påskefrokost på Østerbro hos sin far. Nu glæder hun sig til at komme hjem til Stege og slappe af, inden arbejdet atter kalder.

Ved Karlslunde er der vejarbejde. En færdselstavle angiver, at hastigheden ikke må overstige 80 km/t. Katrina Kuhre kører omkring de 100 km/t, og hun når ikke at bremse ned, da hun bliver blitzet. I politiets bødeforelæg kan hun se, at hun er blevet målt til 97 km/t. Det koster en bøde på 3000 kroner. Ærgerlige penge, men dem betaler Katrina Kuhre, og så skulle den sag være ude af verden. Troede hun.

Det viser sig nu, at fartbøden koster hende dansk statsborgskab.

Boet hele sit liv i Danmark Katrina Adey Kuhre er britisk statsborger, men har boet næsten hele sit 48-årige liv i Danmark.

Hun har en dansk mor og en dansk far. Hendes forældre mødte hinanden i Kenya, hvor hun blev født. Familien flyttede til Danmark, da Katrina var halvandet år gammel. Her gik hun i dansk skole, uddannede sig derefter til folkeskolelærer, hvor hun har ført utallige elever til afgangsprøver i dansk og samfundsfag. Katrina Kuhre har også taget en lederuddannelse med et højt karaktersnit. I de senere år har hun arbejdet som afdelingsleder på Kalvehave Skole & Børnehus. Privat er hun gift med en dansk mand og har tre børn.

Meldt til politiet Katrina Kuhre har aldrig fået ændret sit britiske statsborgerskab. Hendes far og bror har længst fået det danske rødbedefarvede pas.

I oktober 2018, et halvt år efter at hun har fået fartbøden, søger hun om at blive dansk statsborger. I ansøgningen opgiver hun, at hun ikke har nogen kriminelle forhold bag sig.

Katrina Kuhre arbejder på sit kontor, da en mail lander i indbakken 21. september 2020. Hun tror, at hun er blevet godkendt til dansk statsborgerskab. I stedet får hun et chok over at læse, at Udlændinge- og Integrationsministeriet på baggrund af bødeforelægget har meldt hende til politiet, fordi hun har oplyst, at hun ikke har en kriminel fortid.

3. november 2020 modtager Katrina Kuhre afslag på sin ansøgning om dansk indfødsret på grund af fartbøden.

Hun har en chance i Folketingets indfødsretsudvalg, der kan give dispensation fra den såkaldte bagatelgrænse på 3000 kroner, når udlændinge ellers står til ikke at kunne blive danske statsborgere på grund af en færdselsbøde. Men også her får Katrina Kuhre afslag. Hun forsøger at få en begrundelse, men forgæves. Indfødsretsudvalgets afgørelse kan ikke påklages, og de enkelte sager behandles i fortrolighed.

Katrina Kuhre er dog ikke udelukket for at få dansk statsborgerskab. Hun skal nu udestå en karensperiode til efteråret 2022, før hun kan søge igen. Såfremt hun bliver sigtet og straffet, vil det have betydning for hendes mulighed for at blive dansk statsborger.

