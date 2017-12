Formand for Langebæk Borgerforening er glad for, at kassereren er dømt, men synes, det er ubehageligt, at sagen fortsætter. Foto: Claus Vilhelmsen

Kasserer i borgerforening dømt

Vordingborg - 15. december 2017 kl. 06:06 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten I Nykøbing Falster har fastslået, at den tidligere kasserer i Langebæk Borgerforening skal seks måneder bag tremmer for bedrageri, underslæb og dokumentfalsk. Kassereren svindlede foreningen for mindst 78.193 kr. og sin arbejdsplads Bo & Naboskab Møn for mindst 51.000 kr, skriver Sjællandske.

Læs også: Falske kontoudtog og bilag der ikke stemte

Den 34-årige kvinde har nægtet sig skyldig hele vejen igennem og hævdet, at det var andre, der stod for svindelnumrene. Men den hoppede domsmandsretten ikke på, og nu skal hun betale de knap 140.000 kr. tilbage. I borgerforeningen og på arbejdspladsen var svindlen foregået på nøjagtig samme måde. Nuller blev føjet til bilag, falske bilag blev udarbejdet, og penge overført til hendes egen eller hendes mands konto.

Anket på stedet

Men kvinden hævder sig uskyldig, og hendes forsvarer John Larsen siger, at hun anker sagen - ikke for at få nedsat straffen, men for at blive frifundet.

Anklager Søren Martin Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi gik efter ni måneders fængsel, men mener ikke, at de seks måneder stikker af fra normal praksis.

- Straffen blev højere, fordi der også var dokumentfalsk involveret. Til gengæld er det måske gået lidt i den anden retning, fordi der er gået så lang tid, men det ved vi ikke, for dommeren gav ikke nogen nærmere begrundelse, siger Søren Martin Jensen.

Hvis landsretten kommer frem til samme afgørelse som byretten, kan såvel borgerforeningen som Bo & Naboskab gå til fogedretten for at kratte pengene ind. Men indtil sagen kommer for Østre Landsret, sker der ingenting i den retning.

Ubehageligt

Kate Friederichsen, den nuværende formand for Langebæk Borgerforening er glad for, at kassereren er blevet dømt, men har det dårligt med, at sagen fortsætter.

- Det er så ubehageligt. Vi håber i bestyrelsen, at det kommer til at gå hurtigt, siger hun til Sjællandske.

Men det er nok tvivlsomt. Søren Martin Jensen bekræfter, at sager om økonomisk kriminalitet ikke er dem, der kommer for først. Der bliver lagt stor vægt på voldssagerne.

