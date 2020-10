Se billedserie Willi Becke og Dann Nielsen er gået sammen om at købe og udvikle Stensved kaserne.Fotos: Michael Thønnings

Kaserne skal indrettes til erhvervsklynge

Vordingborg - 14. oktober 2020

To lokale erhvervsfolk er gået sammen om at købe Stensved Kaserne, som de nu vil have inddraget i det hastigt voksende erhvervsområde ved Afkørsel 41.

Der er tale om malermester Willi Becke og Dann Nielsen fra Røstofte Maskiner, der nu har stiftet selskabet »Nielsen og Becke«, som de hver ejer halvdelen af. Håbet er, at de med den gamle kaserne kan skabe en ny erhvervsklynge.

Beslutningen om at købe kaserne var de ikke længe om at tage. De to investorer havde således ikke engang været ude at besigtige kasernen, inden de købte den. De fik først kigget nærmere på det hele, efter de overtog den 1. oktober.

- Men jeg har tidligere været herude, hvor vi har stået for malerarbejde, så jeg kendte godt ejendommen, påpeger Wili Becke.

- Men det er en god ejendom. Det ligner måske træbarakker udefra, men det er murede bygninger. De er fuldt isolerede i både vægge og tag, påpeger Dann Nielsen, mens de viser rundt på deres nye matrikel med cirke 4300 kvadratmeter bygninger og omkring 16.500 kvadratmeter grund.

- Det er faktisk en større ejendom, end man lige går og tror, og standen er rigtig god, påpeger han.

Det ene bygningskompleks er fra halvtredserne, mens den nyeste del er fra 2002 med store rum, der blandt andet kan bruges til lager og opbevaring - der er endda handicapvenlige indgange og elevator.

I den bagerste del er der desuden 45 værelser med eget bad, ligesom der er et enormt industrikøkken med store køle- og frostrum.

Nemmere at leje De to erhvervsfolk vil åbne kaserneområdet op for andre virksomheder, der har brug for at leje lokaler og kontorer til deres virksomheder.

- Det kan være liberalt erhverv, showroom, café - måske catering og mad ud af huset, festlokaler, kælderopbevaring. Det kan være alt, lyder det fra Dann Nielsen.

- Vi tænker, at det kan blive super attraktivt at ligge her - lige ved afkørsel 41-området og motorvejsafkørslen. Og så er det en god mulighed for dem, der vil leje noget i stedet for at bygge selv, siger Dann Nielsen. der dog sammen med Willi Becke understreger, at de ikke selv har planer om at flytte deres egne virksomheder til kasernen.

Kasernen har været udlejet til italienske broarbejdere, men står i dag helt tom. Den blev officielt sat til salg for et års tid siden til omkring 12 miliioner og var senest udbudt til 7,5 millioner.