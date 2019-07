Karina Fromberg fra Bårse bliver Venstres nye spidskandidat. Foto: Nina Lise

Karina er ny borgmesterkandidat

Vordingborg - 05. juli 2019 kl. 10:32 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Michael Seiding Larsen tilkendegav, at han ikke længere ønskede at være spidskandidat for Venstre i Vordingborg kommune, har der været en proces i gang for at finde en ny, og denne proces er nu overstået. Der har i den forgangne tid været afholdt urafstemning blandt Venstres medlemmer, hvor de kunne vælge blandt to kandidater - Torben Folke Månsson og Karina Fromberg. Et flertal af medlemmerne har valgt Karina Fromberg som Venstres nye spidskandidat. Karina Fromberg blev valgt med 69 procent af de afgivne stemmer og Torben Folke Månsson fik 25 procent af de afgivne stemmer. Der var 6 procent ugyldige og blanke stemmer.

- At skulle vælge spidskandidat er altid en spændende proces, men det vigtigste er, hvilken kandidat medlemmerne mener, er den rigtige. Med en stemmeprocent på 64 % blandt vores medlemmer, er vi meget tilfredse med, at der har været opbakning til, at vi denne gang har valgt vores spidskandidat via urafstemning, siger formand Henning Larsen.

- Jeg er beæret over den tillid, Venstres medlemmer har vist mig, og jeg vil gøre mit bedste for at leve op til det i mit arbejde for Venstre i Vordingborg kommune. Jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet som Venstres borgmesterkandidat frem mod næste kommunalvalg, hvor jeg glæder mig til at stå i spidsen for et stærkt Venstre hold, udtaler Karina Fromberg.